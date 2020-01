Nederlandse Europarlementariërs 'met frisse tegenzin' akkoord met brexit

Alle Nederlandse Europarlementariërs stemmen vandaag voor de brexit. Sommige met pijn in hun hart, anderen uit volle overtuiging. Maar ze drukken rond 18.00 uur, als de stemming in het Europees Parlement wordt gehouden, all 26 op de ja-knop.

Het Europees Parlement is naast het Britse parlement de enige volksvertegenwoordiging die over de scheidingsdeal tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie stemt. Het debat begint om 14.00 uur, daarna is de stemming.

"Met frisse tegenzin, we betreuren het, het is onontkoombaar, onvermijdelijk en: dit is wat de Britten willen", zijn woorden die de Nederlandse politici kiezen. Het CDA vreest dat "de saga" zoals ze het noemen nog niet voorbij is. "Als we echt netjes uit elkaar willen is er nog veel werk aan de winkel", zegt Europarlementariër Esther de Lange.

Krenten uit de pap

De ChristenUnie vreest de veranderende politieke machtsverhouding, omdat met het vertrek van de Britten het zwaartepunt in de EU naar het zuiden verschuift. "Dat betekent een roep om meer geld en minder begrotingsdiscipline", aldus Peter van Dalen.

Toine Manders van 50Plus is wel blij dat de Britten vertrekken. "Ze hebben de ontwikkeling van de EU alleen maar vertraagd en waren vooral goed in het krenten uit de pap halen." Ook bij Forum voor Democratie stemmen de leden voor de brexit. "Het moet gewoon een keer gebeuren", zegt Derk-Jan Eppink. "En er komt echt geen rampspoed, het is niet zo dat de Britse eilanden nu in de zee zinken."

Lagelonenland

Ook bij de VVD is er berusting. "De scheiding moet nu op een ordentelijke manier verlopen", zegt Liesje Schreinemacher. Bij de andere liberale partij D66 is er meer pijn. Sophie in 't Veld heeft lang getwijfeld. "We stemmen nu niet voor of tegen een brexit, maar over de vraag of we een brexit mét of een brexit zonder deal willen. En dan kies ik met pijn in het hart voor een brexit mét een deal, dat is altijd beter dan no-deal."

Dat gaat ook op voor de PvdA. Agnes Jongerius stemt voor, maar maakt zich grote zorgen. "Ik hoop niet dat het Verenigd Koninkrijk een lagelonenland wordt; een Singapore aan de Theems. Mijn angst is dat de Britten zo snel mogelijk van de sociale regels af willen die de EU ze nu oplegt. Maar toch stem ik ja, want er moet een einde komen aan de vechtscheiding."