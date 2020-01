Wekdienst 29/1: brexit-stemming Europarlement en Fransen weg uit China

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het is de laatste dag dat Britse Europarlementariërs meestemmen in Brussel, daarna kunnen ze hun spullen inpakken. Het Europees Parlement stemt vandaag over de scheidingsdeal tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Vrijdag 31 januari verlaat het VK de Europese Unie.

De Europese Commissie stuurt een eerste vliegtuig naar China om Europese burgers op te halen uit Wuhan. Waarschijnlijk worden eerst 250 Fransen opgehaald en volgt later deze week een vliegtuig om 100 andere EU-burgers te evacueren.

De rechtbank in Den Haag buigt zich over de vraag of het een rechtszaak in behandeling mag nemen tegen twee Israëlische oud-militairen. De voormalig generaals worden verantwoordelijk gehouden voor een bombardement in Gaza-stad waarbij meerdere burgers zijn gedood. De zaak is aangespannen door een Nederlandse Palestijn.

Premier Rutte en minister Schouten spreken op de Veluwe met natuurorganisaties en boeren over de stikstofproblematiek. Er waren al eerder ontmoetingen, maar het is de eerste keer dat premier Rutte ook mee 'het veld in gaat'.

Wat heb je gemist?

Vorig jaar zijn er 71.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is het hoogste aantal nieuwbouwwoningen sinds 2009. Ook zijn er nog 6000 woningen bijgekomen door splitsing van bestaande woningen en het ombouwen van kantoren.

Om het woningtekort te verhelpen wil het kabinet dat er jaarlijks 75.000 woningen bij komen. Voor afgelopen jaar is dat dus gehaald, maar voor dit jaar wordt het alweer lastig. Door de stikstofcrisis is de vergunningverlening voor nieuwbouw teruggelopen.

Ander nieuws uit de nacht:

Minderjarigen die een strafbaar feit plegen, moeten niet meer in een politiecel worden opgesloten. Daarvoor pleit de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in een advies aan het ministerie van Justitie en Veiligheid, meldt NRC.

De Peruaanse oppositieleider Keiko Fujimori moet opnieuw de cel in. Het gaat om voorarrest dat vijftien maanden mag duren. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of zij steekpenningen heeft aangenomen van een Braziliaanse multinational.

Apple heeft het afgelopen kwartaal recordresultaten geboekt dankzij de verkoop van de nieuwe iPhones tijdens de feestdagen. De cijfers zijn beter dan analisten hadden verwacht.

En dan nog even dit:

Over concentratiekamp Sobibor is na de oorlog minder bekend geworden dan over andere concentratiekampen. Omdat de nazi's het in 1943 met de grond gelijk maakten bleven er maar weinig sporen over. Een nieuw opgedoken fotoalbum van een kampcommandant brengt daar wat verandering in, al laat het nog steeds de gruwelijkheden van het kamp niet zien.

"Over Sobibor had men het eigenlijk niet. Want Sobibor bestond niet", zegt Christine Gispen-de Wied. Haar opa werd in Sobibor vermoord. Daarom is zij blij dat de foto's boven water zijn gekomen: