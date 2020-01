Peruaanse oppositieleider moet opnieuw de cel in

Een rechter in Peru heeft oppositieleider Keiko Fujimori vijftien maanden cel opgelegd. Ze wordt beschuldigd van corruptie.

Het Openbaar Ministerie onderzoekt of Fujimori (44) steekpenningen heeft aangenomen van een Braziliaanse multinational.

Ze zat al eens een jaar in voorarrest, maar werd in november vrijgelaten omdat het OM maar niet met een officiële aanklacht kwam. De aanklagers gingen tegen die beslissing in beroep.

'Politieke veroordeling'

Fujimori houdt vol onschuldig te zijn. In een video die gisteren op haar Facebookpagina werd gepubliceerd zegt ze een "politiek gevolg te geven aan deze politieke veroordeling". Ze zegt daarvoor al haar kracht te willen gebruiken: "Dit is geen gerechtigheid."

Fujimori's partij Fuerza Popular verloor tientallen zetels bij de laatste verkiezingen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori. Hij zit een celstraf van 25 jaar uit vanwege corruptie en mensenrechtenschendingen.