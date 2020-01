NL-Alert na grote brand op bedrijventerrein Aalten

Op een bedrijventerrein in Aalten, in de Achterhoek, is gisteravond laat brand uitgebroken. De brand veroorzaakt veel rook en daarom is er een NL-Alert verstuurd. De brandweer vraagt mensen in de omgeving hun ramen en deuren gesloten te houden.

Volgens Omroep Gelderland gaat het om het pand van een interieurbouwer. Er zijn meetploegen ingezet om de rookoverlast in kaart te brengen en de waarden van gevaarlijke stoffen te meten in de rook. Het bedrijventerrein ligt ten zuiden van de gemeente, vlak bij de Duitse grens.