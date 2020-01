Gewonde bij botsing met lijnbus en meerdere auto's op A27

Bij een botsing met een lijnbus en meerdere auto's op de A27 bij Eemnes is één gewonde gevallen. Bij het ongeluk waren vijf auto's en een bus van Connexxion betrokken, meldt RTV Utrecht.

Het ongeluk gebeurde rond 22.00 uur in de richting van Almere. Een auto die ter hoogte van een tankstation op de vluchtstrook geparkeerd stond, zou zijn geramd.

Het is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is. De passagiers in de bus zijn door een andere bus opgepikt.