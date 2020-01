Tipgeld in zaak overleden vrouw Westdorpe en vergismoord Amsterdam

Het Openbaar Ministerie looft een beloning van 15.000 euro uit voor de gouden tip die leidt naar de identiteit van de onbekende vrouw die in juni dood werd gevonden bij Westdorpe, op de grens met België.

Het lichaam van de vrouw werd gevonden in een weiland. Ze had geen kleding aan, geen sieraden om en geen tatoeages of andere herkenningspunten waardoor haar identiteit achterhaald kan worden. Volgens de politie is ze doodgeschoten. Naast haar lichaam lag een vuilniszak met Frans opschrift.

In de zaak zijn zo'n 500 tips binnengekomen. Maar de gouden tip ziet er niet tussen en de politie weet ruim zeven maanden na de vondst nog altijd niet wie de vrouw is. Er is daarom besloten om een beloning uit te loven. De politie heeft de uitloving ook in het Frans, Duits en Engels verspreid. De vrouw is in augustus begraven in een naamloos graf in Terneuzen, schrijft Omroep Zeeland.