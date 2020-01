Justitie en passagier gaan nog eens praten over beelden tramaanslag Utrecht

Het Openbaar Ministerie en een van de inzittenden van de Utrechtse tram waarin vorig jaar een aanslag werd gepleegd, gaan nog een keer in overleg. De inzittende wil van het Openbaar Ministerie inzage in alle camerabeelden van de aanslag, maar het OM wil die niet geven.

De passagier is ervan overtuigd dat verdachte Gökmen T. geprobeerd heeft om ook hem om te brengen. T. zou zijn wapen op hem hebben gericht en de trekker hebben overgehaald. Er gebeurde niets, omdat het wapen haperde of omdat er geen kogels meer in zaten, zei de man. In de beelden die door het OM zijn verstrekt, is daar echter niets van te zien.

Volgens de advocaat van de inzittende, die zelf niet bij de zaak aanwezig was, zijn zijn cliënt en T. alleen tegelijkertijd te zien op de camerabeelden. Hij sluit niet uit dat beelden waarop T. of de passagier los van elkaar te zien zijn, de herinnering van zijn cliënt bevestigen.

De passagier wil dat het OM in het strafdossier opneemt dat T. geprobeerd heeft ook hem dood te schieten. De aanklacht tegen T. zou dan verzwaard worden met poging tot moord of doodslag. Als benadeelde kan hij bovendien een schadevergoeding eisen.

Respect voor slachtoffers

Het Openbaar Ministerie zei tijdens de zitting dat meerdere mensen alle beschikbare beelden uitvoerig hebben bekeken. Niets bevestigt het verhaal van de passagier, zegt justitie.

De rechtbank stelde aan beide partijen nog voor om er samen uit te komen, bijvoorbeeld door de eisende partij inzage in de beelden te geven, maar het OM wil daar niet aan. Het beroept zich op respect voor de omgekomen slachtoffers. Bovendien zouden de beelden te schokkend zijn.

Wat voor het OM ook meeweegt is dat de inzittende andere dingen beweert die volgens justitie niet kloppen. Wat het OM daarmee bedoelt bleef onduidelijk. Beide partijen hebben nu tot 15 februari de tijd om te overleggen. Komen ze er niet uit, dan doet de rechter alsnog uitspraak.

De aanslag op de Utrechtse tram, in maart vorig jaar, kostte aan vier mensen het leven.

