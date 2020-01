'Verdachte familiemoord Hengelo hoorde stemmen in zijn hoofd'

De 27-jarige man die ervan wordt verdacht zijn ouders te hebben vermoord, hoorde stemmen in zijn hoofd toen hij die bewuste avond probeerde te gaan slapen. Dat zei het Openbaar Ministerie vandaag in een pro-forma-zitting in de rechtbank.

De verdachte heeft volgens de officier van justitie zijn ouders meerdere keren met een hamer of moker op het hoofd en lichaam geslagen. Ook zou hij de nek van zijn ouders hebben doorgezaagd. Hij zou hen opzettelijk en met voorbedachten rade van het leven hebben beroofd.

Tijdens de zaak werd duidelijk dat de verdachte al langere tijd psychische problemen had. Hij wilde zelf sterven en euthanasie krijgen. De man werd behandeld, maar zijn ouders zijn continu op zoek geweest naar een plek voor hun zoon en ze maakten zich grote zorgen. De verdachte was bij de zitting aanwezig. Hij zei dat hij op het moment van de moorden niet toerekeningsvatbaar was, meldt Omroep Gelderland.

Dringend hulp nodig

Vorig jaar oktober meldde de verdachte zich op de bewuste ochtend met verwondingen bij een ziekenhuis in Doetinchem. De politie hield hem aan nadat de lichamen van zijn ouders waren gevonden in hun woning. Buurbewoners zeiden destijds tegen Omroep Gelderland dat de zoon al een tijd depressief was en dringend hulp nodig had.

Op 31 maart wordt de zaak verder behandeld. In de tussentijd komt het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) nog met een forensisch rapport. Ook gaat de verdachte naar het Pieter Baan Centrum, waar zal worden onderzocht of hij wel of niet ontoerekeningsvatbaar was.