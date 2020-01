Tasje met handgranaten gevonden in bos bij Ede

In Ede is gisteren een tasje met handgranaten gevonden. Op een foto die de politie op Facebook heeft geplaatst zijn er zeker vijf te zien. Volgens de politie zijn het gevaarlijke granaten van Joegoslavische makelij, van een soort dat geregeld in het criminele circuit wordt gevonden.

Het tasje lag in een bos naast een parkeerplaats aan de N224. Degene die ze vond nam het tasje eerst mee, omdat hij de explosieven niet onbeheerd wilde laten liggen. Toen hij een stukje gelopen had, besloot hij dat het veiliger was om ze toch achter te laten en de politie te waarschuwen.

De granaten zijn door de Explosievenopruimingsdienst Defensie weggehaald en naar het Nederlands Forensisch Instituut gebracht voor onderzoek.