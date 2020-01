Anderlecht hult zondag alle spelers in Rensenbrink-shirt

Alle spelers van Anderlecht dragen komende zondag een shirt met daarop de naam van Rob Rensenbrink. Dit als eerbetoon aan de oud-speler, die afgelopen vrijdag op 72-jarige leeftijd overleed.

Rensenbrink was in de jaren 70 de onbetwiste sterspeler van Anderlecht. Met onder meer twee kampioenschappen, vier nationale bekers, twee Europa Cups II en twee Europese supercups kende hij grote successen in Brussel.

Anderlecht noemt Rensenbrink op de eigen website 'de mooiste linksvoor uit de geschiedenis van RSCA en een van de architecten van de eerste belangrijke Europese successen van de club'.

De club uit Brussel heeft een condoleanceregister geopend in Lotto Park, het stadion van Anderlecht. Van vandaag tot en met zondag kan het register in de herdenkingshoek van de fanshop in het stadion getekend worden.