Resten vermiste Belgische loodgieter gevonden in speciekuip

De politie ging er al langere tijd vanuit dat Van der Heyden niet meer in leven is. In totaal werden zeven mensen aangehouden in deze zaak, onder wie twee minderjarigen. Begin deze maand leverde België nog een 40-jarige verdachte uit aan Nederland.

Volgens Omroep Brabant denkt de politie dat Van der Heyden is gegijzeld en in zijn eigen bestelbus naar Steenbergen is gebracht. Daar zou hij op een woonwagenkamp zijn vermoord en in stukken zijn gezaagd. Eerder werden al kleine botresten gevonden in het riool bij dat woonwagenkamp.

Volgens Belgische media is Van der Heyden mogelijk slachtoffer geworden van een roofmoord. Het onderzoek naar de dood van de loodgieter gaat door. Op 15 april buigt de rechter in Breda zich over deze zaak.