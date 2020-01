Al jouw vragen over het virus beantwoord (totdat onze correspondent moest stoppen)

Correspondent Sjoerd den Daas beantwoordde vanochtend in een livesessie op Facebook en YouTube vragen over de uitbraak van het coronavirus vanuit het publiek. Hoe gevaarlijk is het virus, wat is de kans op besmetting, helpen die mondkapjes, brengen de Chinezen wel alle informatie naar buiten?

Den Daas beantwoordde die vragen en vele anderen met zijn cameraman Roeland de Bruïne vanaf het terrein van een ziekenhuis in de stad Juijiang. Dat is een stad met vier miljoen inwoners, ten zuidoosten van het gebied rond Wuhan dat door de autoriteiten is afgegrendeld.

Bekijk hier de video van de hele livestream (ruim 25 minuten), waarbij je ook ziet hoe eerst beveiligers van het ziekenhuis proberen in te grijpen en later de politie een eind maakt aan de livesessie: