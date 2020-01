Drie mensen vast na dodelijk schietincident in studentenhuis Amsterdam

In Amsterdam is een 26-jarige man bij een schietincident in een studentenwoning omgekomen. De schoten werden afgelopen nacht gelost in het stadsdeel Zuidoost. Drie verdachten zitten vast in verband met deze zaak.

De hulpdiensten troffen het slachtoffer aan met een schotwond in zijn rug, meldt AT5. Reanimatie haalde niets meer uit. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk.

Volgens NH Nieuws meldden de drie zich in de loop van de ochtend bij de politie. Ze zijn gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident. Over hun identiteit is niets bekendgemaakt.