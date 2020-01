Blokhuis belooft aanpak wachtlijsten voor complexe psychische problematiek

Staatssecretaris Blokhuis gaat een concrete oplossing zoeken voor mensen met complexe psychische problemen die soms maanden op hulp moeten wachten. Dat heeft hij beloofd voorafgaand aan een gesprek met mensen die al lang op de wachtlijst staan en hun bezorgde medestanders.

Vorige week begon de 26-jarige Charlotte Bouwman een zit-actie in het ministerie van Volksgezondheid. Zij is naar eigen zeggen al ruim acht jaar suïcidaal en staat nu ruim 800 dagen op de wachtlijst voor de juiste hulp.

Bouwman stelde het manifest 'Lijm de Zorg' op, waarin zij vraagt iets te doen aan de wachtlijsten, het personeelstekort, de regeldruk en de onnodige bureaucratie in de jeugdzorg en de GGZ.

Blokhuis herinnerde eraan dat er morgen een debat in de Tweede Kamer is en zei: "Maar neem van mij aan, we laten het niet bij woorden, er komen ook daden."

De regeringspartijen zien weinig in de oprichting van landelijke behandelcentra, zoals Bouwman bepleit. Maar zij willen wel nadenken over andere oplossingen, waarbij het Rijk de regie krijgt, zegt NOS-verslaggever Ireen Oostveen.