Reisadvies China aangescherpt om coronavirus, buurlanden sluiten grenzen

Woont of reist u in China? Houd het reisadvies in de gaten. Bent u in de provincie Hubei? Laat familie weten hoe het met u gaat en neem telefonisch contact op met de ambassade via +31 247 247 247, of stuur een bericht via Twitter @247BZ. https://t.co/wq5ajK6Ihe