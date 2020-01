Philips wil af van airfryer en andere consumentenapparaten

Elektronicaconcern Philips gaat zich meer richten op het maken van gezondheidsapparatuur en wil daarom een onderdeel dat huishoudelijke apparaten produceert, afsplitsen. De divisie waar het maken van koffieapparaten, stofzuigers en airfryers onder valt wordt verkocht.

De afgelopen jaren is Philips zich steeds meer gaan specialiseren in het maken van medische apparatuur. Eerder werd het onderdeel waar lampen werden gemaakt verzelfstandigd en naar de beurs gebracht.

"Dit onderdeel past strategisch niet bij onze toekomst als leider in gezondheidstechnologie", aldus Philips-topman Frans van Houten. Hij zegt dat Philips erop inzet dat de werknemers bij het onderdeel aan het werk kunnen blijven.

De divisie die nu in de verkoop gaat is goed voor een omzet van 2,3 miljard euro per jaar. De komende 12 tot 18 maanden moet de afsplitsing een feit zijn.

Meer winst

Philips maakte ook de jaarcijfers bekend over 2019. De omzet steeg 7,5 procent naar bijna 19.5 miljard euro. Onderaan de streep bleef er een winst van bijna 1,2 miljard euro over, een stijging van 7 procent.