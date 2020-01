Wekdienst 28/1: Nederlands marineschip naar Straat van Hormuz en loting Songfestival

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het Nederlandse marineschip De Ruyter vertrekt naar de Straat van Hormuz, een belangrijke vaarroute voor olietankers bij Iran. Het Nederlandse schip doet mee aan een Europese missie die de veiligheid van de Straat van Hormuz moet vergroten. Vorig jaar werden daar enkele olietankers aangevallen.

President Trump presenteert een vredesplan voor het Midden-Oosten. Dat doet hij in aanwezigheid van de Israëlische premier Netanyahu, die bij Trump op bezoek is.

Welk land zingt straks in welke halve finale van het Eurovisie Songfestival? Daar wordt vandaag over geloot. Chantal Janzen, Jan Smit en Edsilia Rombley presenteren de loting, die je tussen 16.00 en 17.00 uur live kunt volgen op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app.

Wat heb je gemist?

In China zijn nog eens 25 mensen overleden aan het coronavirus. Daarmee komt het aantal doden op 106, melden Chinese autoriteiten. Voor het eerst is ook in Duitsland iemand besmet geraakt met het virus. Het gaat om een man in Beieren. Hij is geïsoleerd en verkeert in goede toestand, zeggen specialisten. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is het risico op verspreiding van het virus in Beieren laag.

In Europa was het virus tot nu toe alleen in Frankrijk vastgesteld. Daar staat het aantal besmettingen sinds vrijdag op drie.

