Journalist Washington Post krijgt doodsbedreigingen na tweet over Kobe Bryant

Een Amerikaanse journalist is met de dood bedreigd nadat ze een artikel over Kobe Bryant had gedeeld op haar Twitteraccount. Het artikel ging over een rechtszaak in 2003 waarin de zondag overleden basketbalster ervan werd beschuldigd een 19-jarige vrouw te hebben verkracht.

De tweet van de journalist schoot veel twitteraars in het verkeerde keelgat. Felicia Sonmez kreeg doodsbedreigingen. Ook schreven mensen dat ze verkracht moest worden. Volgens haar werkgever The Washington Post heeft ze moeten onderduiken in een hotel omdat iemand haar adres online had gezet.

Betaald verlof

De krant heeft Sonmez met betaald verlof gestuurd en onderzoekt het voorval. Sonmez heeft de tweet verwijderd. De redactieraad vindt dat de journalist veel te zwaar gestraft wordt voor de tweet. "De dood van Bryant is een tragedie, maar als nieuwsorganisatie is het onze plicht om het publiek op elk moment het hele verhaal te vertellen, het goede en het slechte."

In de Verenigde Staten wordt volop gerouwd om de dood van Bryant (41). Hij kwam samen met zijn dochter (13) om het leven bij een helikopterongeluk in Californië.

Bryant was de ster van de Los Angeles Lakers en wordt algemeen beschouwd als een van de beste basketballers aller tijden. De NBA heeft de eerstvolgende wedstrijd van de Lakers uitgesteld uit respect voor de club. Vanavond zouden de Lakers tegen de Los Angeles Clippers spelen.