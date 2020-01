Bekende Tunesische blogger en activiste Lina Ben Mhenni overleden

De Tunesische blogger en activiste Lina Ben Mhenni is op 36-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een chronische ziekte. Ze werd in het land bekend door haar activistische optreden en was een van de bekendste gezichten van de Jasmijnrevolutie, die in januari 2011 leidde tot de val van president Zine El-Abidine Ben Ali. Die was meer dan twintig jaar aan de macht en overleed in september in Saudi-Arabië.

Ben Mhenni sprak zich op haar blog 'A Tunisian Girl' jarenlang uit tegen het regime van de president en reisde met haar camera naar achtergestelde steden in het binnenland van Tunesië. Op haar blog schreef ze jarenlang in het Arabisch, Engels en Frans over misstanden door toedoen van de regering.

In 2015 sprak ze op een TEDx-event in het Italiaanse Lecce.