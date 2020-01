VS: gecrasht toestel Afghanistan was Amerikaans militair vliegtuigje

Het vliegtuig dat vandaag crashte in de Oost-Afghaanse provincie Ghazni, is een klein Amerikaans militair vliegtuig. Dat zeggen Amerikaanse legerfunctionarissen tegen het Britse persbureau Reuters. Eerder zei de islamitische terreurbeweging Taliban ook al dat om een toestel van de Amerikaanse luchtmacht ging.

Of de Taliban ook achter de crash zitten, is onduidelijk. In de ene verklaring zeggen de Taliban dat het vliegtuig crashte, maar in een andere versie wordt volgens persbureau AFP gemeld dat de Taliban het toestel hebben neergehaald. Volgens de Amerikaanse legerfunctionarissen lijkt het er vooralsnog niet op dat het vliegtuig door een vijandelijke groepering is neergehaald.

Uit beelden die op sociale media zijn verschenen, is op te maken dat het gaat om een vliegtuig van het type Embraer E-11A, dat door de Amerikanen gebruikt wordt voor spionagevluchten. Hoeveel mensen aan boord van het toestel waren is eveneens onduidelijk. Een van de door Reuters opgevoerde functionarissen gaat ervan uit dat er minder dan tien mensen aan boord waren. Afghaanse militairen zijn op weg naar de rampplek.

Passagiersvliegtuig

In eerste instantie werd over de crash gemeld dat het een vliegtuig zou zijn van Ariana Afghan Airlines, met aan boord mogelijk meer dan tachtig inzittenden, maar de directeur van het bedrijf ontkende dat al snel. "Er was een crash, maar niet met een toestel van Ariana. De twee vliegtuigen die vandaag vlogen, zijn veilig aangekomen op hun bestemming."

De provincie Ghazni ligt ten zuidwesten van de hoofdstad Kabul. De regio is deels in handen van de Taliban. Het toestel crashte in onherbergzaam gebied.