'Het Metropole Orkest verdient meer nationale trots'

Voor de vierde keer in elf jaar tijd heeft het Metropole Orkest een Grammy Award gewonnen. In de categorie Best Arrangement, Instruments en Vocals. "Hartstikke belangrijk" noemt directeur Jan Geert Vierkant van het Metropole Orkest de prijs. "Het is goed om op deze manier je bekendheid in de muziekwereld te vergroten waardoor we weer nieuwe projecten aan kunnen gaan."

Het nummer All Night Long, waarmee het orkest de prijs won, staat op het album Djesse Vol.1 van de multi-instrumentalist Jacob Collier. "Op het podium springt hij van hot naar her", zegt Vierkant. "Hij speelt contrabas, piano, gitaar, hij zingt erbij. Het liedje is natuurlijk bekend van Lionel Richie. Maar samen hebben we er iets fantastisch van gemaakt."

De prijs wordt gedeeld met de Brit Jacob Collier en met a capella groep Take 6 uit de Verenigde Staten: