Stagiair raakt tenen kwijt, bedrijf krijgt boete

Een bedrijf uit Tilburg is verantwoordelijk voor een ongeval waarbij een 15-jarige stagiair ernstig gewond raakte. Hij verbrijzelde zijn middenvoetsbeentjes en moest twee tenen laten amputeren. Het bedrijf krijgt een boete van 20.000 euro.

De stagiair raakte in maart 2016 ernstig gewond, nadat hij de opdracht kreeg om met een elektrische pallettruck te werken in het magazijn. Hij raakte met zijn voet bekneld tussen de truck en de muur en lag ruim tien dagen in het ziekenhuis.

"Mijn twee kleine tenen gaan eraf, drie andere tenen zijn gebroken. Twee pezen zijn gescheurd en drie middenvoetsbeentjes zijn verbrijzeld. Ik ben al twee keer geopereerd. Als mijn wond beter genezen is, moet ik weer geopereerd worden", zei de jongen destijds in een verklaring bij de politie.

Niet bevoegd

Volgens de rechtbank in Den Bosch mocht het bedrijf de jongen dit werk niet laten doen: hij was niet bevoegd en had geen certificaat. Daarnaast had het bedrijf hem beter in de gaten moeten houden. Het bedrijf heeft het veiligheidsbeleid en het beleid om met jongeren te werken aangepast, schrijft Omroep Brabant.