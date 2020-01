Podcast De Dag: dit was de rol van de overheid bij de Jodenvervolging

"Excuses voor het overheidshandelen van toen, nu de laatste overlevenden nog onder ons zijn." Die woorden sprak premier Rutte gisteren bij de Nationale Holocaust Herdenking in Amsterdam.

Na 75 jaar is er nu echt een spijtbetuiging vanuit de Nederlandse regering voor het aandeel van de overheid van toen in de Jodenvervolging. Waarom heeft het zo lang geduurd? En wat was het aandeel van de Nederlandse overheid eigenlijk? In De Dag praten we erover met Annemiek Gringold, hoofdconservator van het Joods Cultureel Kwartier.

Gringold stond gisteren in het publiek. "Er ging een zucht door de menigte toen hij de excuses uitsprak", vertelt ze. Ook zij voelde opluchting. "Er was alsof er een ventiel bij me openging. Ik zuchtte ook."