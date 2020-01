Mogelijkheid onderzocht om Nederlanders uit Wuhan te evacueren

De ongeveer 20 Nederlanders die aanwezig Wuhan zijn worden mogelijk teruggehaald. Nederland onderzoekt of en hoe dat kan. Andere Europese landen zijn al bezig hun burgers terug te halen uit China vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

Nederland zou nu overleggen met andere EU-lidstaten en de Chinese autoriteiten over het vertrek van de Nederlanders. Van meer dan 2700 mensen is vastgesteld dat ze zijn besmet met het virus, 81 patiënten zijn inmiddels overleden.

De evacuatieplannen gelden voor de hele provincie Hubei, maar alle bij de ambassade geregistreerde Nederlanders bevinden zich in Wuhan. Die stad is het centrum van de virusuitbraak.

Op vragen of mensen die mogelijk geëvacueerd worden ook getest worden op het virus of in quarantaine zullen moeten verblijven kan het ministerie van Buitenlandse Zaken nog niet vooruitlopen, zegt een woordvoerster.