Verdachten neerhalen vlucht MH17 hebben advocaat

De verdachten van het neerhalen van vlucht MH17 en moord op de 298 inzittenden worden bijgestaan door een advocatenkantoor, meldt de rechtbank Den Haag. Welk advocatenkantoor dat is, wordt niet vrijgegeven.

Volgens de rechtbank is dat de gebruikelijke gang van zaken. In strafzaken ligt de informatie over een proces uiterlijk een week voor de zitting onder embargo ter inzage voor journalisten. Pas op het moment dat de openbare behandeling van de zaak begint, mogen die gegevens openbaar worden gemaakt.

Niet vrijwillig

Nederland maakte in juni vorig jaar bekend dat vier verdachten worden vervolgd. Het gaat om Leonid Chartsjenko uit Oekraïne en Oleg Poelatov, Igor Girkin en Sergej Doebinski uit Rusland.

De vier staan bij verstek terecht omdat ze nog niet zijn opgespoord. Doebinski en Girkin hebben aan het Russische persbureau Interfax meteen al laten weten dat ze niet vrijwillig zullen verschijnen in de rechtszaal, omdat ze naar eigen zeggen niks te maken hebben met de MH17-ramp.

Kijk hieronder naar een overzicht van de vier mannen die vervolgd worden.