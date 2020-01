Dood Orlando Boldewijn (17) blijft raadsel

De kans is groot dat niet kan worden vastgesteld hoe de 17-jarige Orlando Boldewijn om het leven is gekomen. Dat heeft de officier van justitie vandaag gezegd tijdens een pro-formazitting van de rechtszaak tegen Roy B., die vastzit voor de dood van de Rotterdamse jongen.

Boldewijn verdween in februari 2019, op een avond waarop hij twee internetdates had. Acht dagen later werd zijn lichaam in een vijver in de Haagse wijk Ypenburg teruggevonden.

Rijnmond meldt dat het Openbaar Ministerie niet heeft kunnen achterhalen hoe Boldewijn in het water is beland. Ook de rol van de verdachte blijft onduidelijk, zegt justitie.

Het enige dat justitie denkt te kunnen bewijzen is dat de verdachte Orlando in het water heeft laten liggen, terwijl hij zou hebben geweten dat de jongen in nood verkeerde. De man belde ook niet met 112. De zaak komt vermoedelijk in mei of juni inhoudelijk voor de rechter.