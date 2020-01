Pimpelmees maakt opmars tijdens telling, mus soeverein op één

De pimpelmees werd dit weekend opvallend vaak gezien tijdens de nationale tuinvogeltelling. De mees met het blauwe 'petje' eindigt op de derde plek.

Net als vorig jaar voeren de huismus en koolmees de lijst aan. De vink staat niet langer in de top-3 en duikelt naar de zevende plek. Dat komt waarschijnlijk door het zachte winterweer, zegt de Vogelbescherming tegen RTV Utrecht. Daardoor is voor de vink nog voldoende voedsel in de bossen te vinden, waardoor ze de tuinen niet in hoeven.

De opmars van de pimpelmees komt volgens de Vogelbescherming door het goede broedseizoen dat de vogelsoort had in Oost-Europa. Er waren er zoveel dat daar voedselgebrek ontstond en veel vogels de vlucht namen naar Nederland.

Aan de zeventiende tuinvogeltelling deden bijna 90.000 mensen mee, een record volgens de organisatie.