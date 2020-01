Afghaans passagiersvliegtuig neergestort

Een passagiersvliegtuig van de Afghaanse luchtvaartmaatschappij Ariana Afghan Airlines is neergestort en in brand gevlogen, melden Afghaanse bronnen. Dat gebeurde in de provincie Ghazni.

De autoriteiten kunnen nog niet zeggen hoeveel mensen er aan boord waren en of er overlevenden zijn. Volgens buitenlandse media zaten er 83 passagiers in het vliegtuig.

Later meer.