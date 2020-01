'Dure medicijnen later beschikbaar door moeizame onderhandelingen'

Wie een aandoening heeft waarvoor dure medicijnen nodig zijn, moet steeds langer wachten tot de medicatie beschikbaar is. Vooral mensen met kanker of zeldzame aandoeningen zijn daar de dupe van.

Dat komt naar voren in een onderzoek door Het Financieele Dagblad. De tijd die verstrijkt tussen de goedkeuring van een geneesmiddel en de vergoeding ervan, loopt op.

De krant keek naar 26 medicijnen die 50.000 euro per patiënt per jaar kosten. Voor die middelen geldt namelijk sinds 2015 dat ze de zogeheten Sluisprocedure moeten doorlopen. Dat betekent dat niet de zorgverzekeraars over de prijs van deze medicijnen onderhandelen, maar de minister van Volksgezondheid zelf.

Doordat de criteria voor deze onderhandelingen afgelopen tijd zijn aangescherpt, moeten steeds meer geneesmiddelen langs de minister. En de gesprekken tussen de minister en de farmaceuten verlopen moeizaam, aldus het FD. De bedrijven willen hoge prijzen, de minister vreest juist dat de kosten de pan uit rijzen en trapt op de rem.

Lymfeklierkanker

Daardoor is de gemiddelde wachttijd voor patiënten voor de negen medicijnen waarover sinds 2018 wordt onderhandeld inmiddels al 410 dagen. De onderhandelingen die al zijn afgerond duurden gemiddeld daarentegen 354 dagen.

Als voorbeeld noemt de krant de onderhandelingen rond Yescarta, een levensreddend geneesmiddel voor mensen met een specifieke vorm van agressieve lymfeklierkanker. Fabrikant Gilead vraagt 327.000 euro per patiënt voor de eenmalige behandeling. Daar is de minister nog niet in meegegaan. De gesprekken over de vergoeding duren inmiddels al 555 dagen.