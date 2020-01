Terug naar Auschwitz: 'Ik moest lijken uit het prikkeldraad halen'

Groenteman is fit en sterk, dus in staat om onder erbarmelijke omstandigheden zwaar fysiek werk te verrichten om te overleven. "In de ochtend werden we opgeladen, het kamp uit. We moesten de rottigste klusjes doen. Zoals aardappelen uit de trein laden en naar de keuken brengen, twaalf uur per dag. Die dingen zijn zo zwaar, en ze stonden met de zweep achter je. Ik was 18 en getraind. Ik kon het nog een beetje uithouden."

'Als je je verzette, hing je ernaast'

Maar veel medegevangenen kunnen het werk niet aan. Ze sterven of doen een wanhopige ontsnappingspoging. Het is Groenteman die de volgende ochtend hun lijken uit het prikkeldraad moet halen en begraven. "Het is onvoorstelbaar, maar je doet het of je gaat dood. Je hebt geen keus. Ik heb mensen moeten ophangen voor die moffen. Als je je verzette, hing je ernaast."

De oorlog overleeft hij met de hulp van Ko Winterman, die hem in Auschwitz onder zijn hoede neemt. Dankzij hem komt Groenteman in een werkkamp voor geschoolde arbeiders terecht, waar de omstandigheden iets beter zijn. In 1945 wordt Groenteman uit concentratiekamp Mauthausen in Oostenrijk bevrijd.