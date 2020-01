Billie Eilish grote winnaar Grammy's, Nederlandse tint door Metropole Orkest

Billie Eilish is de grote winnaar geworden van de Grammy Awards, het belangrijkste muziekprijsgala ter wereld. De 18-jarige zangeres zegevierde in de vier belangrijkste categorieën: beste album, beste lied, beste nieuwe artiest en best geproduceerde lied (record). Ze is de jongste ooit die dat presteert.

Ook het Nederlandse Metropole Orkest viel in de prijzen. Het orkest won voor de vierde keer een Grammy, dit jaar in de categorie beste arrangement voor het nummer All Night Long.

Directeur van het orkest Jan Geert Vierkant laat weten trots te zijn op de prijs. "Het is een erkenning van de impact die wij internationaal hebben", zegt hij.

Verward en dankbaar

Ster van de avond Billie Eilish brak vorig jaar door met megahit Bad Guy, die op haar door muziekcritici gelauwerde tweede album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? staat. Eilish schreef dat album met haar broer Finneas op zijn slaapkamer.

"We hebben dit album niet gemaakt om een Grammy te winnen", zei Finneas Eilish in zijn dankwoord. "We schreven over depressie, zelfmoordgedachten en klimaatverandering. Dus we staan hier enigszins verward en dankbaar."

Billie Eilish neemt de Grammy voor lied van het jaar in ontvangst, die ze kreeg voor Bad Guy: