Wekdienst 27/1: noodplannen tegen lerarentekort en koning bij Auschwitz-herdenking

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Vandaag ontvangt de minister van Onderwijs, Arie Slob, de plannen voor het lerarentekort van de G4-steden. Daaronder vallen de vier grootste steden van het land: Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam. De steden hebben noodmaatregelen op papier gezet om het lerarentekort op te lossen.

De rechtbank in Roermond doet vandaag uitspraak in de zaak tegen een meisje die twee jaar geleden als 15-jarige achter het stuur zat bij een dodelijk ongeval in Echt. Tegen het meisje is een taakstraf van 180 uur geëist en zes weken voorwaardelijke jeugddetentie. Bij het ongeluk kwam een meisje van 15, dat achterin zat, om het leven.

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en premier Rutte zijn vandaag aanwezig bij de Auschwitz-herdenking. Het is vandaag 75 jaar geleden dat het vernietigingskamp van de nazi's werd bevrijd. Bij de herdenking zijn ook Holocaust-overlevenden aanwezig.

Wat heb je gemist?

De Chinese autoriteiten hebben de vakantie ter gelegenheid van het Chinese Nieuwjaar in het hele land verlengd vanwege het nieuwe corona-virus. De vakantie duurt eigenlijk tot en met donderdag, maar is nu verlengd tot en met het weekeinde. Dat moet voorkomen dat veel vakantiegangers de komende dagen terug naar huis gaan en het virus onderweg verspreiden.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Het Metropole Orkest heeft een Grammy gewonnen in de categorie 'Best Arrangement, Instruments and Vocals'. Ze waren ook genomineerd in de categorie 'Best World Music Album', maar die prijs ging aan hun neus voorbij.

Het orkest krijgt de Grammy voor dit nummer: