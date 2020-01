'Eneco wil dat Mitsubishi praat met slachtoffers dwangarbeid'

De aandeelhouders van Eneco willen dat het Japanse Mitsubishi Corporation in gesprek gaat met Nederlanders die in de Tweede Wereldoorlog dwangarbeid hebben verricht, schrijft Trouw. Eind november werd bekend dat het energiebedrijf voor 4,1 miljard wordt verkocht aan Mitsubishi.

De aandeelhouders van Eneco zijn 44 gemeenten waarvan minimaal 75 procent goedkeuring moet geven, wil de verkoop doorgaan. Op raads- en commissievergaderingen in Den Haag en Rotterdam kwam de zaak van de dwangarbeiders aan het rollen. De stichting Japanse Ereschulden eiste daar erkenning, excuses en compensatie van Mitsubishi voor het leed van de dwangarbeiders.

Naar schatting 7300 Nederlanders hebben in Japan gewerkt als dwangarbeider. Meer dan 600 van hen deden dat voor mijnen en scheepswerven van het Mitsubishi-concern.

Excuses?

De aandeelhouderscommissie van Eneco zegt tegen de krant dat de zorgen zijn overgebracht aan de vertegenwoordigers van Mitsubishi Corporation en dat aan hen is gevraagd om in contact te treden met de slachtoffers en nabestaanden. Of het Japanse bedrijf dat ook gaat doen, is niet bekend. De aandeelhouderscommissie wil niet zeggen of er ook is gevraagd om excuses of compensatie.

Andere onderdelen van het Japanse concern hebben eerder wel na overheidsdruk of een rechtszaak excuses en compensatie aangeboden. Dat is gebeurd bij Amerikaanse, Koreaanse en Chinese ex-dwangarbeiders.