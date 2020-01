Handel minst lucratieve sector voor zelfstandige

Zelfstandigen in de handel verdienen minder dan zelfstandigen in andere bedrijfstakken. Hun doorsnee inkomen was in 2018 30.000 euro, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In 2018 telde Nederland 1,3 miljoen zelfstandigen, waaronder veel zzp'ers. Dat is 260.000 meer dan in 2007.

De meeste zelfstandigen in de handel zijn actief in de autobranche (bijvoorbeeld als monteur), of werken als postbezorger of bij een webwinkel. Binnen de handel verdienen zelfstandige apothekers het meest en zelfstandigen in de textiel het minst.

Zakelijke dienstverlening

In 2007 waren de meeste zelfstandigen nog actief in de handel, tegenwoordig is die koppositie in handen van de zakelijke dienstverlening.

De zakelijke dienstverlening is ook de bedrijfstak waarin zelfstandigen het meest verdienen. Het doorsnee inkomen in die sector is 45.000 euro.