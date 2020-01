Raketten treffen Amerikaanse ambassade Bagdad, mogelijk gewonden

In Bagdad zijn vijf raketten afgevuurd op de Groene Zone. Daarbij is ook het terrein getroffen van de Amerikaanse ambassade in de zwaarbeveiligde wijk, waar veel overheidsgebouwen staan.

Een raket trof een eetgelegenheid op het terrein van de ambassade. Lokale media melden dat er drie gewonden zijn gevallen. De Amerikaanse regering heeft dat niet bevestigd.

De Iraakse premier Mahdi heeft de aanval veroordeeld. Hij zegt dat de Iraakse veiligheidsdiensten onderzoek doen naar het voorval. Het is onduidelijk wie achter de aanval zit.

De situatie in Irak is gespannen sinds de Iraanse generaal Soleimani geliquideerd werd door een Amerikaanse raketaanval in Bagdad. De Groene Zone is geregeld het doelwit van raketaanvallen. Dit was voor zover bekend de eerste keer dat de Amerikaanse ambassade geraakt werd.