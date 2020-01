Gevaar vulkaan Filipijnen neemt iets af, duizenden evacués terug naar huis

De autoriteiten op de Filipijnen hebben het waarschuwingsniveau voor de vulkaan Taal naar beneden bijgesteld. Volgens de overheid is de vulkaan minder actief geworden en is daarmee de kans op een gevaarlijke uitbarsting afgenomen.

Het Filipijnse instituut voor vulkanen en seismologie heeft de evacuatiezone rond de vulkaan gehalveerd van veertien naar zeven kilometer, waardoor tienduizenden mensen die geëvacueerd waren weer terug naar huis mogen.

De autoriteiten benadrukken dat het verlagen van het dreigingsniveau niet betekent dat het gevaar is geweken. De scholen en universiteiten in de evacuatiezone blijven tot nader order dicht; in veel schoolgebouwen hebben evacués onderdak gevonden.

Aswolken

Vulkaan Taal, een van de kleinste actieve vulkanen op de wereld, ligt midden in een meer op zo'n 70 kilometer van de hoofdstad Manilla.

De vulkaan begon zo'n twee weken geleden met het spuwen van aswolken, waardoor huizen, scholen en boerderijen onder de as kwamen te zitten. In 1911 kwam Taal tot een grote dodelijke uitbarsting. Toen kwamen meer dan 1300 mensen om.