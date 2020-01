Minuut stilte in Gelredome voor slachtoffers flatbrand Arnhem

In het Gelredome in Arnhem is vandaag een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers die in de Nieuwjaarsnacht omkwamen bij een flatbrand.

Dat gebeurde voor de wedstrijd tussen Vitesse en FC Emmen. Supporters van Vitesse hadden een spandoek opgehangen om de nabestaanden sterkte te wensen. Ook bij de supporters van FC Emmen hing er een spandoek met de tekst 'Rust zacht Raymond en Jelle', schrijft Omroep Gelderland.

Bij de brand kwamen een 39-jarige man en zijn 4-jarige zoontje om het leven. Ze werden in de lift gevonden met de moeder (36) van het gezin en de dochter van 8 jaar. Zij raakten zwaargewond.

Brand

Op camerabeelden is te zien dat het vuur ontstond toen een bankstel door vuurwerk vlam vatte. Door de brand viel de elektriciteit uit. Het gezin stond op dat moment in de lift; ze raakten door de rook buiten bewustzijn. Na de brand werden twee jongens van 12 en 13 jaar opgepakt.