Tientallen Turken uit puin gered na beving, dodental loopt op

In de Oost-Turkse provincie Elazig hebben reddingwerkers vannacht 45 mensen gered uit huizen en gebouwen die zijn ingestort als gevolg van de aardbeving van vrijdag. Het dodental is opgelopen naar 35, meldt de nationale crisisbestrijdingsorganisatie.

In Elazig wordt nog op drie plaatsen gezocht naar vermiste personen. Reddingsteams hebben aanwijzingen dat er meer mensen onder het puin liggen. Ze worden geholpen door honderden vrijwilligers en duizenden hulpverleners die vanuit andere regio's naar het rampgebied zijn gekomen.

Ook in de aangrenzende provincie Malatya maakte de aardbeving slachtoffers, daar kwamen drie mensen om.

Op straat bij temperaturen onder nul

De beving die het gebied vrijdagavond trof, had een kracht van 6,8 en werd gevolgd door zeker 600 naschokken. Mensen durven hun huizen niet meer in en bivakkeren op straat in temperaturen tot min 4 graden. Anderen zijn ondergebracht in sporthallen en andere noodonderkomens.