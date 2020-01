Wekdienst 26/1: Nationale Auschwitz-herdenking en congres Partij voor de Dieren

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Amsterdam wordt de jaarlijkse Nationale Holocaust Herdenking gehouden, bij het monument 'Nooit meer Auschwitz' in het Wertheimpark. De NOS zendt de stille tocht en herdenking vanaf 11.00 uur live uit op NPO 1 en NOS.nl.

In de RAI in Amsterdam komt de Partij voor de Dieren bij elkaar voor een congres. De inmiddels afgezette voorzitter Sebastiaan Wolswinkel is niet welkom, hoewel er onder meer over zijn royement gesproken gaat worden.

En in de eredivisie zijn vier wedstrijden: Vitesse neemt het om 12.15 uur in eigen huis op tegen Emmen, om 14.30 uur FC Groningen-Ajax en Willem II-PEC Zwolle. En PSV speelt om 16.45 uur tegen FC Twente.

Wat heb je gemist?

Het aantal mensen dat is omgekomen door het nieuwe Chinese corona-virus is opgelopen van 41 naar 56. Dat is bekendgemaakt op de Chinese staatszender CCTV. In totaal zijn ongeveer 2000 besmettingen vastgesteld.

Vannacht werd ook bekend dat in Canada het eerste geval is geconstateerd. Die patiënt ligt in stabiele toestand in een ziekenhuis in Toronto. Ook in landen als Frankrijk, de Verenigde Staten, Thailand en Japan is het virus opgedoken.

Ander nieuws uit de nacht?

Dertig doden door noodweer in Brazilië: in de zuidoostelijke deelstaat Minas Gerais regent het al dagen vrijwel onophoudelijk. De slachtoffers kwamen om door aardverschuivingen en het instorten van huizen door overstromingen.

Dood gewaande tante van Kim Jong-un duikt op: Tante Kim Kyong-hui behoorde jarenlang samen met haar man tot de machtigste mensen van Noord-Korea. In 2013 viel het koppel echter in ongenade bij Kim Jong-un. Hij liet haar man executeren omdat die zich schuldig zou hebben gemaakt aan hoogverraad. Sindsdien was er van tante Kim Kyong-hui niets meer vernomen.

Thailand veilt per ongeluk auto met bijna 100.000 drugspillen erin: De Thaise anti-drugsautoriteiten hebben een in beslag genomen auto geveild zonder dat ze wisten dat daarin 94.000 amfetaminepillen waren verstopt. De koper kwam erachter toen hij de SUV naar een garage bracht voor een beurt.

En dan nog even dit:

Wie in Nederland uit de gevangenis probeert te ontsnappen, eindigt in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Dat weet crimineel Omar L. ook. Vorig weekend probeerde vier mannen hem uit de gevangenis in Zutphen te breken. L. werd dezelfde dag nog met een helikopter overgebracht naar de EBI.

Sinds de zwaarbeveiligde gevangenis in 1993 in gebruik werd genomen, is niet één gevangene ontsnapt. In onderstaande video laten we zien wat wel en niet mag in de zwaarst beveiligde gevangenis van het land.