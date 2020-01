Extra Beveiligde Inrichting in Vucht: 27 jaar open, 0 ontsnappingen

Wie probeert te ontsnappen, eindigt in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Dat werd vorig weekend maar weer eens duidelijk toen vier mannen vermoedelijk crimineel Omar L. wilden helpen ontsnappen. L. werd dezelfde dag nog met een helikopter overgebracht naar de EBI.

En dat is niet voor niets. Sinds de zwaarbeveiligde gevangenis in 1993 in gebruik werd genomen, is niet één gevangene ontsnapt.

Het regime in de EBI geldt dan ook als het strengste beleid in het land. In onderstaande video laten we zien wat wel en niet mag in de zwaarbeveiligste gevangenis van het land.