Dood gewaande tante van Kim Jong-un duikt op

De ooit machtige tante van Kim Jong-un is voor het eerst in zes jaar weer aan de zijde van de Noord-Koreaanse leider gezien. Ze zat bij hem op de voorste rij bij een concert in Pyongyang ter ere van het Chinese nieuwjaar.

Tante Kim Kyong-hui behoorde jarenlang samen met haar man Jang Song-thaek tot de machtigste mensen van Noord-Korea. In 2013 viel het koppel echter in ongenade bij Kim Jong-un. Hij liet haar man executeren omdat die zich schuldig zou hebben gemaakt aan hoogverraad.

Sindsdien werd van tante Kim Kyong-hui niets meer vernomen, wat speculaties voedde dat ook zij om het leven was gebracht. Een ander scenario was dat ze in ballingschap was gegaan.

In genade aangenomen

Op een foto gepubliceerd door het Noord-Koreaanse staatspersbureau is nu te zien dat ze bij het concert in Pyongyang twee stoelen naast haar neef zit. Alleen diens vrouw zit tussen hen in.

Een Noord-Korea-kenner zegt tegen persbureau Reuters dat dat erop wijst dat de tante in genade is aangenomen. Mogelijk heeft ze ook weer een invloedrijke positie binnen het regime.