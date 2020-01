Dodental Wuhan-virus loopt op, nu ook slachtoffer in Shanghai

Het aantal mensen dat is omgekomen door het nieuwe Chinese corona-virus is opgelopen van 41 naar 56. Het virus heeft voor het eerst ook levens geëist buiten de zwaarst getroffen provincie Hubei, is bekendgemaakt op de Chinese staatszender CCTV.

54 doden zijn gevallen in Hubei, één in de aangrenzende provincie Henan en één in Shanghai. Die laatste stad ligt ruim 800 kilometer van Wuhan, de plaats waar het longvirus eind vorige maand uitbrak.

In totaal zijn volgens de laatste cijfers ongeveer 2000 besmettingen vastgesteld, bijna allemaal in China. Vannacht werd bekend dat in Canada het eerste geval is geconstateerd. Die patiënt ligt in stabiele toestand in een ziekenhuis in Toronto. Ook in landen als Frankrijk, de Verenigde Staten, Thailand en Japan is het virus opgedoken.

Openbare leven plat

De uitbraak heeft grote gevolgen voor tientallen miljoenen Chinezen. Om te voorkomen dat het virus zich verspreidt, hebben de autoriteiten het openbare leven in veel steden stilgelegd.

President Xi Jinping hield gisteren spoedberaad met de leiding van de communistische partij. Er werd onder meer afgesproken om in Wuhan noodziekenhuizen te bouwen en extra medisch personeel naar de provincie te sturen.