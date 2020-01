Thailand veilt per ongeluk auto met bijna 100.000 drugspillen erin

De Thaise anti-drugsautoriteiten hebben een in beslag genomen auto geveild zonder dat ze wisten dat daarin 94.000 amfetaminepillen waren verstopt. De koper kwam erachter toen hij de suv naar een garage bracht voor een beurt.

De auto, een Honda CR-V, werd vorig jaar in beslag genomen in het kader van een drugsonderzoek. Toen vond de politie al ongeveer 100.000 pillen in tassen op de achterbank, meldt de Bangkok Post.

Vorige week werd de wagen verkocht op een veiling van in beslag genomen auto's. De koper betaalde er 586.000 baht voor, oftewel ruim 17.000 euro. Daarna bracht hij hem naar een garage om wat deuken en krassen weg te werken. Een monteur stuitte daar op een verborgen ruimte achter de bumper waarin dozen met 94.000 drugspillen zaten.

Beloning

Het hoofd van de Thaise anti-drugsbrigade heeft excuses aangeboden aan de koper. Volgens hem is de auto na de inbeslagname grondig doorzocht, maar is toen behalve op de achterbank niets gevonden. "Vermoedelijk omdat de pillen heel goed verborgen waren."

De zaak dient volgens het hoofd van de anti-drugsautoriteiten als een les om dit soort doorzoekingen in het vervolg nog beter uit te voeren. De garagemonteur die de vondst deed en de koper kunnen een beloning tegemoetzien.