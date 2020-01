Boeing stuurt nieuwste toestel de lucht in na crisis met 737 MAX

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft zijn nieuwste toestel de lucht in gestuurd: de 777X. De grotere en efficiëntere versie van de succesvolle 'mini-jumbo' 777 steeg vlak bij Boeings thuisstad Seattle op. Het was de derde poging; eerder deze week werden de twee pogingen afgeblazen vanwege sterke wind.

Het lanceren van de 777X is een nieuwe stap in de strijd met de grote concurrent Airbus. Het Europese bedrijf introduceerde recent nog zijn eigen nieuwe model, de A350-1000, die zo'n 440 passagiers kan vervoeren. De 777X, die als officiële typenaam 777-9 heeft, is langer dan zijn voorganger en heeft andere ramen, grotere motoren en vleugels die opklapbaar zijn. Het toestel kan 426 mensen vervoeren.

Boeing heeft 309 orders voor de 777X gekregen. Afnemers zijn onder meer Lufthansa, Singapore Airlines en Emirates, dat volgend jaar als eerste de 777X geleverd krijgt. Dat is een jaar later dan gepland, vanwege problemen bij het ontwerpproces.

737 MAX-crisis

Het Amerikaanse bedrijf kwam de afgelopen anderhalf jaar voornamelijk negatief in het nieuws, vanwege de crisis met de 737 MAX, dat overigens een kleiner toestel is dan de nieuwe 777X. Boeing kwam in verlegenheid door twee fatale crashes met 737 MAX 8-toestellen, die op soortgelijke wijze neerstortten. In totaal kwamen 346 mensen om het leven, waarna werd besloten de toestellen van dat type aan de grond te houden.

Het is nog steeds onduidelijk wanneer de vliegtuigen weer de lucht in mogen, omdat Boeing nog steeds bezig is met een ingrijpende software-update. Los van imagoschade, worden de kosten van crisis op ruim 9 miljard dollar geschat. De problemen kostten de hoogste baas van het bedrijf, Dennis Muilenberg, eind vorig jaar de kop.

Volgende week woensdag maakt het bedrijf de financiële resultaten over het vierde kwartaal van vorig jaar bekend. Analisten verwachten dat de cijfers dramatisch zullen zijn.