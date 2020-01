Vrachtauto valt in haven van Terschelling

Sinds vanmiddag ligt er een vrachtauto met puin in de veerhaven van West-Terschelling. Het is nog onduidelijk hoe de wagen van Loonbedrijf Henk Trip daar terecht is gekomen. Mogelijk is hij van een volgeladen schip met vachtwagens gegleden.

Op beelden die zijn gemaakt vanaf de veerboot is te zien dat de bovenkant van de vrachtauto boven water uitsteekt. De veerboot tussen Terschelling en Harlingen moet om hem heen varen. Ook het andere scheepvaartverkeer kan er last van hebben, meldt Omrop Fryslan.

Het zal lastig zijn om de 45 ton zware vrachtwagen te bergen. Omdat het nu donker is, kan dat vandaag niet meer. Waarschijnlijk wordt morgen een eerste poging gedaan, als het water laag staat. Probleem is wel dat de laagste waterstanden om 04.10 uur morgenochtend en omstreeks 16.30 uur morgenmiddag worden verwacht. De eerste keer is het nog donker, de tweede keer is het alweer bijna donker.