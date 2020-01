Het Berlijnse 'Clubsterben' gaat door, maar clubs geven niet op

Goiny wil clubs zekerheid bieden en zet zich in om vaste locaties voor hen te vinden. Hij denkt aan plekken die in handen zijn van de overheid. Om clubs in de toekomst beter te kunnen beschermen wil hij ook dat de wet wordt aangepast. Nu staan ze, samen met casino's en bordelen, nog in de boeken als amusementslocatie. Goiny wil dat juist hun culturele bijdrage wettelijk wordt erkend. "Clubs zijn veel meer dan feestjes, ze brengen mensen bij elkaar", legt hij uit. Zo'n wetswijziging zal niet makkelijk worden, want het moet op landelijk niveau worden afgesproken.

Waarom de politiek niet eerder heeft ingegrepen weet Goiny ook. "Wanneer het over cultuur ging, heeft de politiek lang alleen gekeken naar de twaalf uur van de dag dat de zon schijnt. Maar in Berlijn is er 24 uur per dag cultuur."