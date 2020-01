Studenten Breda ontwikkelen techniek om wilde dieren op te sporen

Bredase studenten hebben een nieuwe techniek ontwikkeld waarmee snel wilde dieren opgespoord kunnen worden in uitgestrekte Afrikaanse natuurreservaten. Bij de nieuwe techniek wordt een grote en een kleine drone ingezet, die via een app communiceren.

De studenten van de hbo-opleiding voor drone-ontwikkeling aan de Avans Hogeschool ontwikkelden de techniek onder andere voor het Zuid-Afrikaanse bedrijf Wild Earth. Dat bedrijf laat 'live' beelden zien van wilde dieren en de natuur.

In de enorme natuurreservaten is het vaak lastig om de groepen dieren te vinden. "Je kan niet zomaar met een cameraploeg het Krugerpark inlopen in de hoop dat je binnen een uur een groep olifanten vindt", aldus docent Gerben Krielaart bij Omroep Brabant.

De oplossing die de studenten nu hebben bedacht, zit in het het gebruik van infraroodbeelden, ook wel warmtebeelden genoemd. De techniek wordt al toegepast, maar is nu doorontwikkeld. De studenten gebruiken twee drones: eentje met vleugels met een groot bereik en een kleine drone die net als een helikopter stil kan hangen.

Stilletjes dichtbij de dieren

"Met de grote drone met infraroodcamera's lokaliseren we snel waar er dieren zitten, bij voorkeur kuddes. Die gegevens worden automatisch naar een app doorgestuurd. Daarmee kan de kleine drone aan de slag", aldus student Erik de Kruijf. De kleine drone heeft minder bereik, maar kan stilletjes veel dichterbij de dieren komen.

De Kruijf zegt dat de kleine drone, mede op basis van de warmtebeelden die eerder zijn verzameld, kan zien om wat voor dieren het gaat. "De software is zelflerend. Hoe vaker dieren worden gelokaliseerd, hoe beter ze herkend worden." Bij de eerste testen in Zuid-Afrika wisten de drones gazelles, leeuwen en olifanten op te sporen.

Boven de Veluwe of Oostvaardersplassen

De testen zijn ver weg gedaan, maar de studenten denken dat de nieuwe techniek ook in Europa kan worden ingezet. "Er is al interesse getoond vanuit België om onze techniek te gebruiken voor het opsporen van droge plekken in de natuur", zegt student Daan Hitzbleck. "Je kunt de infraroodcamera's ook voor brandhaarden, uitgedroogde grond en natte grond gebruiken."

Hitzbleck hoopt dat de drones binnenkort ook boven de Veluwe en de Oostvaardersplassen vliegen. Of misschien in de buurt, boven Brabant. Wat de student betreft zijn ze ook geschikt om het waterpeil in landbouwgrond te monitoren.