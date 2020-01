Spaanse regering zit in zijn maag met bezoek Venezolaanse oppositieleider

De Spaanse premier Sánchez heeft vanmiddag geweigerd om de Venezolaanse oppositieleider Guaidó te ontvangen. De weigering is opmerkelijk, omdat Spanje een van de eerste landen was die Guaidó als interim-president erkenden.

Guaidó begon afgelopen week een diplomatieke rondreis door Europa en werd ontvangen door de Britse premier Johnson en de Europese commissaris voor Buitenlandse Zaken Borrell. Vrijdag trof de oppositieleider in het Élysée-paleis ook de Franse president Macron. Maar tot een officieel eerbetoon komt het in Spanje zeker niet.

De centrumlinkse premier Sánchez stuurde zijn minister van Buitenlandse Zaken Arancha González Laya naar het culturele centrum waar Guaidó vanmiddag te gast was. Van de handshake mochten alleen foto's worden gemaakt en er was geen persverklaring na afloop.

Politiek steekspel

In een poging de macht van de linkse Venezolaanse president Maduro te breken, benoemde Guaidó zichzelf vorig jaar als interim-president. Meer dan vijftig landen, waaronder de Verenigde Staten, Spanje en ook Nederland, erkenden de oppositieleider in zijn nieuwe rol.

Het is nog onduidelijk waarom premier Sánchez nu geen zin heeft Guaidó te zien. Voor de rechtse Spaanse oppositie is het allemaal wel duidelijk: de premier zit in de tang van zijn radicaal-linkse coalitiegenoot Podemos. De partij verdedigt Maduro en heeft weinig op met de figuur van Guaidó.