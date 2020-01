Stomdronken vrouw van de weg gehaald op A16 bij Dordrecht

De politie heeft vanmiddag op de A16 bij Dordrecht een vrouw opgepakt die bijna acht keer zoveel had gedronken als toegestaan. De 53-jarige vrouw uit Rijsbergen had een alcoholpromillage van 3,9, terwijl maximaal 0,5 is toegestaan.

Volgens de politie slingerde de vrouw over de snelweg vanuit Moerdijk richting Dordrecht en had ze meerdere rijstroken nodig. Andere weggebruikers hebben de vrouw al rijdend naar de vluchtstrook gedwongen en tot stilstaan gebracht. Ze was volgens de politie zo zwaar onder invloed dat ze geen verklaring kon afleggen.

De vrouw zit in de politiecel om nuchter te worden. Haar rijbewijs is in beslag genomen. Voor de vrouw dreigt een rijontzegging van 22 maanden en een werkstraf van honderd uur.