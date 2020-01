Zeven mensen aangehouden na mishandeling Belg in Hengelo

De politie heeft vannacht in Hengelo zeven mensen aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de mishandeling van een 43-jarige man uit België. De Belg werd met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Bij de eerste melding die de politie vannacht kreeg, was sprake van een vuurwapen. Dat was reden voor de politie om er met kogelwerend vesten op af te gaan. Er werd geen vuurwapen, maar wel werd het gewonde slachtoffer aangetroffen, meldt RTV Oost.

Relatie slachtoffer-verdachten

De politie vond de verdachten van de mishandeling een paar honderd meter verderop, in een woning en op straat. Het gaat om twee vrouwen van 19 en 25 jaar uit Enschede en Rijssen en vijf mannen van 18 en tot 21 jaar uit Hengelo en Rijssen.

De politie wil niets zeggen over een motief voor de mishandeling of over de relatie tussen het slachtoffer en de verdachten. "Dat onderzoeken we", aldus de woordvoerder.